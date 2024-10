Indagini in corso

Danneggiati tre mezzi della ditta Agesp di Castellammare del Golfo che gestisce il servizio di raccolta di nettezza urbana nei comuni nel Palermitano di Balestrate, Giardinello e Montelepre. E’ successo nel deposito di Balestrate in contrada Piano Milano. Sono intervenuti i carabinieri che hanno costatato il danneggiamento dei tre parabrezza di altrettanti mezzi parcheggiati.

In corso le indagini

Sono in corso le indagini per risalire agli autori. Appena un mese fa sempre alla stessa ditta nel deposito di Montelepre sono stati rubati due mezzi. Allora qualcuno ha forzato il cancello e ha portato via nella rimessa in contrada Presti a Montelepre un furgone Iveco Daily e un Piaggio Porter.

A settembre, una bottiglia di vetro contro autobus fermo al parcheggio Basile

A settembre un altro danneggiamento a Palermo di un autobus dell’Amat. Qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro contro il parabrezza del mezzo distruggendolo. La vettura 104 si trovava in sosta al parcheggio Basile in attesa di riprendere il servizio. La denuncia è stata presentata ai carabinieri che indagano. Per fortuna in quel momento sull’autobus non si trovava a bordo ne l’autista né i passeggeri.

Lanci di pietre a Ciaculli

Un episodio di vandalismo simile contro autisti e mezzi del trasporto pubblico sempre a Palermo. Lancio di pietre contro un autobus nella zona di Ciaculli a Palermo. I vandali sono riusciti a spaccare due finestrini, costringendo l’autista a tornare in deposito, per poi riprendere il servizio con un’altra vettura.

L’allarme sicurezza lanciato più volte dall’azienda

L’allarme sicurezza e vandalismo è stato ripetutamente lanciato dai vertici della ex municipalizzata. I dipendente dell’azienda sottolineano l’assenza di sicurezza in cui si è costretti a svolgere il servizio. Nei giorni scorsi sono state rubate alcune auto del car sharing e una è stata danneggiata.

Mistretta: “Intervenga il prefetto”

“I nostri mezzi continuano ad essere oggetto di atti vandalici, soprattutto nelle periferie. Continuiamo a denunziare alle autorità competente tutto ciò, siamo preoccupati per la incolumità dei nostri autisti. Continuiamo, speranzosi, in un intervento del prefetto prima che la situazione precipiti ancora di più”, dice il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta.

