Aggiornamenti sulla diagnosi, terapia, assistenza e riabilitazione nei servizi delle demenze. Questo l’argomento dell’incontro che sarà ospitato domani, a partire dalle ore 9:00, nei locali di Sicindustria Trapani, in via Virgilio, 12. All’iniziativa prenderà parte il presidente del Comparto socio sanitario di Confindustria Sicilia, Francesco Ruggeri. L’appuntamento, dal titolo “Dementia Update – Aggiornamenti sulla diagnosi, terapia, assistenza e riabilitazione nei servizi delle demenze”, rientra nell’ambito del Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina.

Problema sempre più attuale per popolazione sempre più vecchia

“All’interno di un panorama sanitario che si sta velocemente modificando – dicono gli organizzatori -, le demenze rappresentano il futuro su cui si gioca l’assistenza e la cura della popolazione italiana, sempre più vecchia e fragile. Paradigma della patologia dell’anziano, la demenza diviene sempre più presente e visibile, difficile da individuare in fase precoce e da curare adeguatamente, di complicata gestione a causa di famiglie sempre più nucleari, di un panorama strutturale ancora in evoluzione e sicuramente disomogeneo, di necessità di assistenza al paziente ed alla famiglia sempre più difficili a causa di un welfare sempre più carente”.

Il convegno per preparare gli operatori al futuro

“All’interno del PNRR bisognerà pensare e programmare servizi dedicati per anziani con caratteristiche cliniche particolari e necessità gestionali diverse ma sempre più frequenti. Il Convegno mira a dare voce a queste novità e preparare operatori sanitari, sociali, amministrativi ed enti programmatori a questo futuro ormai vicino”.

Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività in età adulta rappresenta un problema di salute pubblica, e non sempre alla reale esigenza e al necessario fabbisogno, corrisponde un’adeguata risposta in termini di attività specialistica sul territorio. Ciò, il più delle volte, determina la carenza di una corretta diagnosi e difficoltà di accesso ai servizi di competenza, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono ricercati fuori regione e solo per una minoranza. All’Oasi di Troina un vertice per approfondire la questione.

Il convegno organizzato a Troina

Il problema, i cui sintomi, secondo le stime, sono presenti nei bambini e nei ragazzi nel 50 – 80% dei casi, e che permangano anche in età adulta, sarà al centro di un convegno organizzato a Troina alla Cittadella dell’Oasi, il 21 ottobre, con la partecipazione di numerosi e diversi esperti del settore, e in occasione del mese dedicato alla consapevolezza sull’ADHD. Il convegno organizzato dall’IRCCS Oasi di Troina, che è centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura dell ’ADHD, anche per l’adulto, prevede due sessioni, una tavola rotonda e un momento conclusivo dove far convergere alcune proposte operative per attivare una maggiore e migliore risposta terapeutica a livello regionale sull’ADHD.