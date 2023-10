Ad opera dell'artista marsalese Fabio Ingrassia

Un murale sotto i portici del seminario vescovile di Mazara del Vallo dedicato a Denise Pipitone, che oggi compie 23 anni. La scomparsa, come si ricorderà, risale al primo settembre 2004, quando Denise aveva 4 anni. A realizzare il murale è stato l’artista marsalese Fabio Ingrassia.

L’opera raffigura il volto della piccola con una torta davanti e al posto delle candeline è riportata la scritta “Verità”, la stessa che chiedono i genitori da oltre 19 anni.

“Realizzare un dipinto per lei significa tenerla viva nel cuore e nell’anima – ha scritto sui social Ingrassia – tra la sua gente, nella sua città, che le ha dato e le ha tolto tutto”.

I genitori ringraziano l’artista

Piera Maggio e Pietro Pulizzi firmano insieme un post sulla pagina Facebook Missing Denise Pipitone Mp: “Oggi 26 ottobre 2023 sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo è stato realizzato un dipinto con l’immagine di nostra figlia Denise in occasione del suo 23esimo compleanno. Ringraziamo dal profondo del cuore Fabio Ingrassia, cittadino marsalese, per questa inaspettata sorpresa a noi molto gradita. Ci sono due date per noi importanti, difficilmente da poter dimenticare a Mazara, la data di nascita e soprattutto della scomparsa di Denise. Qualcuno oggi lo ha ricordato a tutti, con un gesto semplice ma molto significativo che solo una persona sensibile può fare. Grazie ancora, siamo veramente commossi”.

Gli auguri del papà

“Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un’occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre, non è stato cosi – ha commentato Piero Pulizzi, papà di Denise – gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza, che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso”.