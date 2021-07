La rivelazione a Quarto Grado

Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, si è occupata ancora una volta, nonostante la diffida di Piera Maggio, del caso di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004.

Nella puntata di ieri, venerdì 2 luglio, è stato svelato che una coppia di coniugi romani è sotto indagine dalla procura di Marsala per falsa testimonianza.

Nel dettaglio, la coppia ha raccontato di avere soggiornato in Sicilia nell’agosto 2004 e, nei giorni si scorsi, si è presentata in Procura per raccontare di avere visto, il 1° settembre di quell’anno, nella hall dell’hotel Ruggero II – dove prestava servizio Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi – una signora con fare sospetto in compagina di una bambina.

Tuttavia, è emerso dalle indagini che la coppia, quel giorno, non solo non si trovava a Mazara Del Vallo ma neanche in Sicilia, bensì a Roma.

Il legale della coppia è Stefano Pellegrino, lo stesso della magistrata Maria Angioni, ex pm di Marsala al tempo delle prime indagni, indagata per falsa testimonianza.

L’avvocato ha spiegato: «La moglie in pratica aveva realizzato un ricordo assolutamente non corretto. Aveva visto una signora ma ovviamente non si sa in quale in quale albergo, hanno riscontrato e verificato che in effetti la signora non si trovava quel giorno a Mazara del Vallo e neanche in Sicilia. Queste sono state le parole della mia assistita: ‘C’è stato questo martellamento mediatico e quindi mi sono lasciata suggestionare’».

E su un legame tra la coppia e Angioni, il legale è stato chiaro: «Nessuna conoscenza né tantomeno un rapporto amicale solamente una conoscenza mediatica. Hanno seguito le trasmissioni e quindi magari si sono lasciati suggestionare».

La coppia romana, infatti, ha ritratto la prima versione ma resta indagata.