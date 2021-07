La missiva diffusa a Chi l'ha visto?

Ieri, mercoledì 7 luglio, a Chi l’ha visto? si è parlato, ancora una volta, del caso di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004.

Durante il programma condotto da Federica Sciarelli su Raitre, infatti, è stato svelato il contenuto di una lettera inviata da un anonimo all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

«Sono 17 anni che so dei fatti sulla bambina scomparsa Denise Pipitone e sono sicurissimo al cento per cento che è la realtà dei fatti – inizia così la lettera – Io non ho parlato prima per paura. Nonostante tutto sto parlando adesso di quel poco che ho visto e che credo sia un indizio sicurissimo. Sono stati loro 100 per 100».

Il racconto: «Era di mercoledì, tornavo da lavoro intorno alle 12.30-13, abitavo in zona e c’era una fila di auto in coda perché a quei tempi c’era il mercato. Esce un’auto ad alta velocità e sorpassa le auto in coda, si mette correndo nella mia carreggiata e mi tocca specchio e auto, faceva caldo e avevo i finestrini aperti, mi sono accostato e ho guardato dal visore e vedo e sento una bambina gridare ‘Aiuto mamma aiuto’».

E ancora: «Era un’auto blu scuro con al lato guida il tunisino, il ragazzo di Gessica Pulizzi. La bambina gridava forte, piangeva dicendo aiuto, ho sentito l’urlo. La bambina, come ho immaginato io era buttata dietro dalla signora che la teneva con i piedi oppure a fianco messa bassa perché la bambina tanto che gridava aiuto che l’altra donna si è girata e le ha messo le mani sulla bocca per non farla urlare. Credetemi io ero fermo e ho visto tutto, ho paura di parlare, ho famiglia e figli ma andate al sicuro, sono loro tre. Sono stati loro al cento per cento».

Il ragazzo di Jessica Pulizzi, ora ex, è Gaspare Ghaleb che, come ha dichiarato il suo legale, è stato sentito in Procura «come persona informata sui fatti ma non per sei ore».