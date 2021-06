Il messaggio della mamma della bambina scomparsa da Mazara del Vallo

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004, ha inviato un messaggio sul WhatsApp di Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, il programma di Rete4.

«Signor Nuzzi – ha scritto la donna – ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere».

«Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no?», ha concluso Piera Maggio.

Il giornalista Abbate, nel corso della puntata, ha dichiarato che Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise e mamma di Jessica, la sorellastra accusata di sequestra persona, è innocente: «Abbiamo una supertestimone che la scagiona». Inoltre, il giornalistaha raccontato che Jessica, a 12 anni, avrebbe scoperto, da alcuni compaesani, che il padre aveva una relazione extraconiugale con Piera Maggio.