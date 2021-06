Inviata una diffida anche alla Rai

Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, su Raiuno, è stato querelato dal 49enne Marcello Corona, fratello di Anna, madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per il sequestro di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004, quando aveva poco meno di 4 anni.

Marcello Corona si lamenta di essere stato tirato in ballo nella vicenda. Assistito dall’avvocato Mariella Martinciglio, Marcello Corona ha presentato la querela ai carabinieri di Mazara.

È stata inviata anche una diffida alla Rai in cui Marcello Corona ha affermato che, mercoledì scorso, durante il programma, gli sono stati addebitati «fatti determinati non veritieri, diffamanti e lesivi» della sua «dignità» per «presunti coinvolgimenti nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone».

Marcello Corona, infine, ha diffidato la Rai «a non trattare e divulgare dei propri dati personali identificativi e a non diffondere fatti non veritieri e diffamanti e a provvedere all’immediata rettifica della notizia giornalistica falsa».