Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura Palermo – Distaccamento di Trapani nel corso dell’ultima settimana hanno denunciato 4 persone per illeciti in materia ambientale.

L’operazione a Marsala

Due marsalesi di 48 e 44 anni sono stati sorpresi in C.da Matarocco nel comune di Marsala mentre trasportavano e scaricavano illecitamente rifiuti speciali pericolosi (infissi in legno, materiale plastico e scarti vegetali). Oltre a procedere al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto, i Carabinieri hanno verificato che i rifiuti venissero poi correttamente smaltiti presso il centro di raccolta comunale.

Le altre denunce

Un 60enne di Marsala è stato sorpreso in C.da Cardilla mentre scaricava da un autocarro scarti vegetali, materiale in plastica e rottami di autovettura per circa 100 kg. Anche in questa circostanza il mezzo è stato sequestrato e i rifiuti sono stati regolarmente smaltiti. Un 51enne di Marsala, in C.da Scacciaiazzo, avrebbe adibito una cava a discarica abusiva non autorizzata di rifiuti pericolosi per una estensione di circa 4.000 metri quadrati.

All’interno sono stati trovati materassi, tubi in plastica per l’irrigazione, sanitari, infissi in legno, carta catramata, pezzi di autovettura, sfabbricidi, tapparelle in plastica, vetro frantumato e materiale ferroso per una quantità di circa 3.000 metri cubici.

Palermo invasa dalla spazzatura

Le strade di Palermo sono ancora invase dalla spazzatura non raccolta e anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per spegnere le fiamme ai cumuli di spazzatura dati alle fiamme.

Roghi in diversi quartieri della città

I roghi sono stati appiccati allo Zen e al Cap. Più volte in via Rocky Marciano e in via Fausto Coppi nel corso della notte sono intervenute le squadre per spegnere gli incendi. Interventi anche al Cep in via Zumbo e ieri pomeriggio fino a sera in via Giacinto Calandrucci.

Intervento della polizia municipale e chiusura del traffico

Qui è stato necessario l’intervento della polizia municipale per deviare il traffico. La spazzatura aveva invaso tutta la strada ed è stato necessario chiudere il traffico per consentire alle squadre antincendio di operare in sicurezza.

Sul furgone con carico irregolare di rifiuti, denunciato dai carabinieri

Prosegue senza sosta la lotta contro i reati ambientali da parte del comando provinciale di Catania, nel cui ambito, a Randazzo, un altro trasportatore di rifiuti non autorizzato è stato denunciato.

In particolare in un territorio come quello randazzese, che si estende fino alle pendici dell’Etna ed è caratterizzato dalla presenza di ben tre parchi regionali tutelati da specifiche norme di settore volte a tutelarne l’integrità, l’impatto inquinante causato da una gestione inadeguata di rifiuti, classificati come pericolosi, assume una assoluta rilevanza; e proprio in tale contesto, i militari dell’aliquota radiomobile locale hanno deferito in stato di libertà un 29enne di Adrano, intento a trasportare materiale per il quale è prevista specifica documentazione.

