Valori furi norma

Scatta il divieto temporaneo di balneazione località Palermo-Sferracavallo Stabilimenti Bagni da parte del Comune di Palermo “ravvisata l’inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica”.

L’ordinanza di Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato una ordinanza con la quale ordina il divieto temporaneo di balneazione, “in località Palermo-Mondello, a causa del superamento del valore limite del parametro microbiologico pari a 580+/-500, fino a nuova disposizione e dispone che l’Amat, coadiuvata dalla Polizia Municipale, provveda alla delimitazione delle zone interessate mediante appositi cartelli riportanti la dicitura: “Divieto temporaneo di balneazione”.

Il campione presso lo “Stabilimento Bagni”

Il punto di campionamento che ha portato a imporre il divieto di balneazione si trova presso lo “Stabilimento Bagni”. Il divieto resterà in vigore fino a quando l’Asp 6 avrà comunicato gli esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo che attestino il rientro dei valori entro i limiti di legge.

Problemi anche ad Alcamo

Ad Alcamo marina per la seconda volta in pochi giorni un tratto di mare torna ad essere “imbrattato” di nero. Era accaduto 5 giorni fa e la scena si è ripetuta nel week-end scorso con un sostanzioso rivolo di un liquido di colore nero che è venuto giù da uno degli sfoci dei torrenti nella zona chiamata “Canalotto”. Per l’esattezza è accaduto nel primo pomeriggio di sabato e chi abita in zona giura che sarebbe lo stesso orario di qualche giorno fa, quando allo stesso modo era stato sversato sempre questo liquido di colore nero.

Arpa e polizia municipale sul posto

Immediato l’intervento sul posto della polizia municipale che a sua volta ha immediatamente girato la segnalazione per le proprie competenze all’Arpa, l’agenzia regionale protezione ambiente. Sono stati effettuati dei prelievi per provare anzitutto a capire che sostanza è quel liquido nerastro. Dai caschi bianchi al momento bocche cucite, le indagini sono in corso e si sta provando a “tracciare” il percorso dello sversamento