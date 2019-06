personaggio molto noto nella cittadina turistica

Una comunità incredula e sgomenta, con tanta tristezza nel cuore.

E’ lutto a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, per l’improvvisa scomparsa di Andrea Lopana, titolare del noto bar Lopana Eat & Drink.

Conosciutissimo nella cittadina turistica, Andrea era un uomo dai mille interessi, sempre circondato da amici e clienti che ne apprezzavano la simpatia e la grande umanità.

Centinaia i messaggi di cordoglio postati da chi lo conosceva sulla pagina facebook del locale.

Scrive Giuseppe: “Vivi, ridi, ama, balla e lotta…La vita è una… e pure corta.. mancherai tanto Andrea…buon viaggio”.

Erika invece scrive: Nessuno va via davvero, se vive nel cuore di chi resta. E tu nel mio ci rimarrai per sempre!

Ti voglio bene amico mio, ci rincontreremo un giorno. Ciao Andre”.

Anthony lo ricorda così: “Ciao Andrea, non ci credo ancora … tu sempre con il sorriso. Riposa in pace”.

Gli fa eco Manuela: “Nemmeno un paio di giorni fa parlavamo di quando sarei dovuta venire a trovarvi Lopana SanVito e oggi vai via così?? Senza nemmeno un saluto senza uno di quei sorrisi che sfoggiavi regalando gioia…

Non ho parole Andrea…Riposa in pace 😔🙏🏼❤️”.

Tantissimi gli amici di Andrea che in queste ore stanno pubblicando foto che li ritraggono insieme e nelle quali l’uomo è sempre sorridente.

San Vito Lo Capo si stringe attorno alla famiglia di Andrea Lopana in questo momento di grande dolore.