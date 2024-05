A Castellammare del Golfo

Spento questa mattina, intorno alle 10, con l’intervento di due elicotteri e poi di due canadair, l’incendio su monte Inici, a Castellammare del Golfo nel Trapanese.

Il rogo si è sviluppato la mattina del 7 maggio

Il rogo si era sviluppato la mattina del 7 maggio da contrada Gagliardetta-Piano Principe interessando due fronti: uno verso la zona Firriato e l’altro alla Vaccheria, nella parte sud della montagna che sovrasta Castellammare del Golfo.

Dopo circa 9 ore di fuoco, l’incendio era stato domato intorno alle 20.15, con l’intervento di due canadair. Intorno alla mezzanotte, a causa del vento, la ripresa del rogo nella parte impervia della montagna dove solo i canadair possono provare a spegnere le fiamme.

All’alba l’intervento aereo







All’alba i primi interventi di due elicotteri quindi di due canadair che hanno definitivamente spento l’incendio: in fumo circa 130 ettari tra macchia mediterranea e alberi di pino e leccio.

Le parole del sindaco di Castellammare del Golfo

Il sindaco Giuseppe Fausto ringrazia “quanti si sono spesi per tutta la giornata di ieri e stanotte su monte Inici salvaguardando l’incolumità pubblica. Grazie alle guardie forestali, alle squadre dei vigili del fuoco di Alcamo, Salemi e Trapani ed all’associazione di protezione civile Fire Rescue. Grazie anche a Vincenzo Fiordilino, perito tecnico capo del corpo forestale in pensione che si è speso ininterrottamente sui luoghi. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone ma, dopo quella gravissima del 9 marzo, si tratta dell’ennesima ferita al nostro patrimonio naturale”.

Collina a fuoco a Monterosso Almo, interviene canadair

Poche settimane fa, una squadra operativa di questo comando ha lottato con le fiamme in contrada Vigneri, agro di Monterosso Almo dove si è sviluppato un incendio di vegetazione lungo un costone collinare. Per tutta la notte personale dei vigili del fuoco ha vigilato l’area coinvolta dalle fiamme, evitando che le stesse coinvolgessero gli edifici rurali della zona. Richiesto anche l’intervento della Forestale Regionale, è intervenuto un DOS che ha formalizzato la RIA per l’intervento aereo, sul luogo anche un elicottero e un canadair.