Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri

Una donna si è tolta la vita a Pantelleria gettandosi in mare da un molo. Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, dalla Capitaneria di Porto. La donna aveva perso a giugno scorso il marito.

Non ha retto al lutto

La donna viveva sull’isola da anni. Il corpo della donna è stato notato da un passante che ha avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sarebbe stato trovato anche un biglietto. Un messaggio nel quale la donna avrebbe spiegato le ragioni che l’hanno indotto a compire il gesto estremo. Dopo essersi lanciata dal molo, la donna sarebbe morta per annegamento.

La linea anti suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati come psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Maltempo: piove tutta la notte, chiuse le scuole

Pioggia battente per tutta la notte scorsa a Pantelleria. Diversi muretti sono caduti per la furia dell’acquazzone. Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo ha emesso ordinanza di chiusura scuole per oggi e sta aprendo il centro operativo di protezione civile comunale. In queste ore si sta facendo una ricognizione e una stima dei danni provocati. La pioggia molto intensa era iniziata a cadere già dal pomeriggio di ieri, allagando il centro del paese e creando problemi alla circolazione.