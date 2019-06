Nel 2005

A tredici anni e mezzo dalla chiusura per “inagibilità”, il prossimo 2 luglio riaprirà i battenti il Palasport di Marsala.

“Riapriamo questo importante impianto – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – che come capienza ha pochi eguali in Sicilia, con oltre 4 mila posti e che è in grado di ospitare oltre ad eventi sportivi anche concerti e manifestazioni. Nel corso della serata di riapertura, oltre all’esibizione di atleti impegnati in diverse discipline sportive, vi sarà come ospite d’onore il cantante Ignazio Boschetto de Il Volo”.

A decretare, nel dicembre 2005, la chiusura del Palasport era stata la commissione provinciale per i pubblici spettacoli, che riscontrò problemi alle uscite di sicurezza, all’impianto elettrico, agli arredi e ai servizi. Da allora, nei lavori di sistemazione il Comune ha proceduto a tappe. E cioè con vari appalti. Motivando questa strategia con la mancanza dei fondi necessari e rinviando più volte la data di riapertura della struttura sportiva, che, realizzata con un finanziamento regionale, fu inaugurata nel 1991 e nella quale l’ormai scomparsa Pallacanestro Marsala giocò, nel 1992/93, il suo unico campionato di serie A2.