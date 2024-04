I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nel fine settimana, hanno denunciato 5 persone e ne hanno segnalate 11 alla prefettura di Trapani. I militari hanno effettuato dei controlli mirati a verificare il rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni soggetti.

Le denunce

Sono stati denunciati due tunisini e un salemitano che, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, non sono stati trovati presso la propria abitazione al momento del controllo; un 20enne che, fermato ad un posto di blocco, ha fornito false generalità per eludere un provvedimento di daspo urbano a suo carico; un 25enne sorpreso alla guida senza patente perché mai conseguita, con recidiva nel biennio.

Durante i controlli, sono state inoltre segnalate alla prefettura di Trapani 11 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti come hashish, marijuana, cocaina, eroina e crack per uso personale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone più critiche del territorio mazarese.

I controlli a Trapani e nel Messinese

Controlli antidroga in Sicilia con arresti e denunce per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Milazzo, nel Messinese ed a Trapani. In entrambi i casi operati dai carabinieri delle rispettive compagnie. Più ampia l’operazione nel centro in provincia di Messina dove i militari dell’Arma sono stati coadiuvati dal nucleo cinofili di Nicolosi. Nel capoluogo trapanese, invece, il controllo ad un posto di blocco ha permesso il ritrovamento di 200 grammi di cocaina. È di due persone arrestate e due denunciate il bilancio di un’attività antidroga dei carabinieri della compagnia di Milazzo che, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, nei giorni scorsi, hanno predisposto mirati controlli, nell’ambito dei quali sono state eseguite diverse perquisizioni personali e di iniziativa, in particolare su soggetti noti alle Forze dell’Ordine per reati specifici.