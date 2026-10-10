La Regione siciliana si mobilita per il Trapanese colpito da ben due violente trombe d’aria che hanno devastato Marsala e Petrosino facendo danni seri anche ad una scuola. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, sono, in queste ore, nelle zone del Trapanese colpite dalla tromba d’aria.

Il sopralluogo per la valutazione dei danni

Il sopralluogo comincia dall’istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario. Il presidente Schifani e l’assessore Turano visiteranno poi le aree con edifici abitativi e attività produttive che hanno subito perdite maggiori. Sarà l’occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica.

“Il governo Schifani presenterà un emendamento alle variazioni di bilancio per stanziare le prime risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e realizzare gli interventi urgenti sul territorio” ha scritto ieri sui social il Presidente della Regione.

“Il presidente Schifani, il governo regionale e quello nazionale con il ministro Valditara, sono in prima linea per aiutare le popolazioni di Marsala e Petrosino colpite dal tornado, dopo la devastazione di stamattina” dice l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo il primo sopralluogo effettuato proprio nella scuola De Gasperi-De Vita di Marsala, devastata dalla tromba d’aria.

Turano in contatto con il Ministro

“Dopo l’ispezione nell’istituto, insieme alla sindaca, ho contattato il ministro Valditara – fa sapere Turano – che ha chiesto di avere al più presto una stima precisa dei danni, assicurando la disponibilità a individuare le risorse per gli interventi necessari”.

“La situazione è seria, la scuola non c’è più e molte aziende sono state colpite da questa tragedia – prosegue Turano – . Insieme al presidente Schifani metteremo in atto ogni intervento utile a sostenere l’intero comprensorio”.

Verifiche a infrastrutture e ad aree protette e parchi

Per verificare infrastrutture viaria e dei trasporti in generali nel Trapanese anche l’assessore regionale Alessandro Aricò arrivato già nel pomeriggio di ieri insieme al Genio civile.

Si è attivato anche l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente “Sono vicina alle comunità colpite dalla tromba d’aria nel trapanese, e da madre condivido le preoccupazioni e le ansie delle famiglie. Ho immediatamente allertato i miei dirigenti per fare una verifica degli eventuali danni sulle nostre riserve e bellezze naturali di cui il territorio è ricco. Al momento non sembrano registrarsi danni rilevanti, ma col presidente e i colleghi stiamo già lavorando a una stima e un primo aiuto per sostenere il territorio colpito e le famiglie” ha detto l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino dopo il maltempo che ha colpito il Trapanese.

Foto del primo intervento dei volontari di Protezione Civile dell’Anpas