“Vi sono molto vicino e potete contare su di me”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in una telefonata alla sindaca di Marsala, Andreana Patti, città colpita dalle trombe marine.

Durante il colloquio il ministro ha chiesto se “ci sono già soluzioni” per gli studenti le cui scuole sono state danneggiate e la prima cittadina ha risposto che “sono state già trovate delle possibili soluzioni, anche se l’obiettivo è fare tornare i ragazzi nelle loco classi” e sottolineando la necessità di un forte supporto psicologico per gli studenti.