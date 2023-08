La vittima un 59enne, subito soccorso dai passanti

Muore mentre fa jogging e si accascia davanti agli occhi inorriditi di turisti e bagnanti sul lungomare di Erice. E’ accaduto questa mattina, la vittima un uomo di 59 anni. E’ rimasto stroncato da un malore, mentre correva sul lungomare Dante Alighieri.

Accasciato da malore

L’uomo stava percorrendo il tratto davanti all’università quando si è accasciato sotto lo sguardo dei tanti bagnanti e dei passanti che hanno dato l’allarme. È stato subito soccorso da un medico che passava dalla zona che ha provato a rianimarlo ma prima dell’arrivo del 118 l’uomo è morto.

Morto bagnante

Diversi altri purtroppo gli episodi che si sono verificati in questa estate in Sicilia, uno appena qualche giorno fa. Un uomo di 56 anni di Palermo è morto tre giorni fa nel lungomare di Balestrate. A perdere la vita Casimiro Chiello, morto in mare. Le operazioni di recupero non sono state semplici tanto che è stato necessario l’intervento delle squadre speciali dei pompieri del Saf. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dove ci sono gli scogli. Il medico legale ha accertato che il decesso è avvenuto per un malore avvenuto in mare.

Storia a lieto fine

Non solo drammi ma anche storie a lieto fine. Nel giorno di ferragosto salvataggio in extremis nel lungomare di Termini Imerese. Un uomo di 40 anni mentre nuotava dopo la mezzanotte è stato colto da malore. Quanti si trovavano nei pressi di un camping a Buonfornello hanno iniziato a urlare nel vedere l’uomo che in acqua non si muoveva più. Un carabiniere che si trovava in spiaggia si è buttato e lo ha soccorso. In attesa dell’arrivo del 118 ha iniziato le manovre per cercare di rianimarlo. L’uomo a poco a poco ha ripreso a respirare. Sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale a Termini per eseguire ulteriori accertamenti.

