Era un servitore della comunità nel panorama sociale e politico del Comune di Erice. E’ morto Antonio Marco Romano, affettuosamente conosciuto come Ninni. E’ stato un biologo ma anche un imprenditore ma nel corso della sua vita ha ricoperto ruoli di grande responsabilità tra cui quello di assessore e presidente del Consiglio comunale. Il suo operato non è passato inosservato: nel 2021 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Srr Trapani Nord, un ulteriore esempio della sua dedizione al bene comune. La sua capacità di dialogo e la visione strategica hanno segnato un periodo cruciale per Erice, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia locale.

L’ultimo saluto a Ninni Romano sarà dato mercoledì 12 febbraio alle 16 presso il santuario della Madonna di Trapani.

Il cordoglio

A dare notizia della sua dipartita è stato il comune della provincia di Trapani che lo ricorda per la sua dedizione e il suo impegno nel servizio pubblico: “Oggi perdiamo non solo un amministratore di questo Comune, ma anche un uomo che ha incarnato con coerenza e passione il valore del servizio pubblico. Ninni ha contribuito a scrivere pagine importanti della nostra storia locale, dedicandosi con sincera passione alla crescita della nostra comunità e affrontando con determinazione qualsiasi sfida, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e col sorriso stampato sulle labbra. La sua capacità di dialogo, la visione e la fermezza nelle scelte hanno segnato un periodo importante per il nostro Comune. In questo momento di dolore, il pensiero va alla famiglia, ai cari, agli amici e a tutti coloro i quali lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato. A tutti vanno la vicinanza e le condoglianze di tutta la comunità ericina, dell’amministrazione e dei dipendenti comunali”.

Le parole della prima cittadina di Erice, Daniela Toscano: “Cordoglio per la morte dell’ex presidente del Consiglio, Ninni Romano. Questa notte è venuto a mancare il dott. Antonio Marco Romano, per tutti “Ninni”. Biologo e imprenditore, nel tempo ha ricoperto le cariche di presidente del Consiglio comunale e di assessore del Comune di Erice”.