Controlli antievasione della Guardia di finanza nelle località balneari a maggiore vocazione turistica del Trapanese.

Le Fiamme gialle hanno eseguito numerosi controlli sul rispetto degli obblighi ‘strumentali’, sia nelle ore mattutine sia in quelle serali, nei confronti degli operatori economici delle più rinomate mete turistiche del comprensorio, verificando l’avvenuta installazione del registratore di cassa e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, il rilascio del documento commerciale (più noto come ‘scontrino elettronico’, che ha sostituito dal 2021 lo scontrino e la ricevuta fiscale) e il pagamento del canone Rai speciale (dovuto dalle attività ricettive o commerciali che possiedono uno o più televisori in luoghi accessibili al pubblico).

Oltre il 60% degli esercenti controllati è stato sanzionato, in gran parte per la mancata memorizzazione dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale e, in misura minore, per l’omessa installazione o revisione periodica del registratore telematico, la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate con dati non veritieri e l’omesso pagamento del canone Rai speciale.