Controlli dei carabinieri del Nas e della Compagnia di Trapani

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo e della Compagnia di Trapani hanno eseguito una serie di servizi straordinari, mirati al contrasto degli illeciti commessi durante l’espletamento del servizio farmaceutico, dalle farmacie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

Più nello specifico, i militari, al fine di tutelare la legalità e principalmente la salute dei cittadini, hanno passato al setaccio ben 10 farmacie del capoluogo, riscontrando non poche irregolarità, sia sotto il profilo penale che amministrativo.

Difatti, al termine delle operazioni ispettive, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria 5 farmacisti ed 1 magazziniere, ritenuti responsabili di distinte ipotesi di reato, quali detenzione di farmaci scaduti di validità, inosservanza di un provvedimento imposto dall’Autorità, concorso ed esercizio abusivo della professione di farmacista, omessa registrazione, entro le 48 ore, delle movimentazioni dei farmaci stupefacenti e sequestrando penalmente 19 confezioni di farmaci.

Inoltre, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa 10 farmacisti per l’adozione di provvedimenti, sequestrate amministrativamente 43 confezioni e 522 fustelle di farmaci, per un valore complessivo di euro 14.200,00, ed elevate 7 sanzioni amministrative per un importo totale di euro 11.496.