Un team ha curato il verde dell'isola

Favignana è un’isola ancora più bella, pulita e sostenibile dopo la conclusione di “Green Team” 2019, L’iniziativa, finanziata dal luxury retailer Stefania Mode in collaborazione con il Comune, ha garantito la cura del verde nel periodo di maggior afflusso turistico.

Si è conclusa, infatti, in questi giorni l’esperienza Stefaniamode Gardeners, che da fine luglio per tutto il mese di agosto, ha garantito nell’Isola di Favignana un “Green Team” di operatori che hanno innaffiato e curato con regolarità fioriere e aiuole del Comune egadino, provvedendo inoltre alla piantumazione di nuovi arbusti per abbellire la piazza del Municipio e il Porto.

In particolare sono state impiantate nuove Dracene per il decoro urbano della piazza del Municipio, mentre ad abbellire l’approdo del Porto sono adesso i Fichi d’India. Tutte le piante preesistenti, come quelle di Agave, hanno inoltre giovato dell’annaffiatura regolare durante il periodo di maggior calura e siccità, cessato con le abbondanti piogge degli ultimi giorni.

L’esigenza di uno sviluppo sostenibile e l’educazione al rispetto per l’ambiente e alla salvaguardia del territorio sono alla base della policy green di Stefaniamode, azienda leader del retail di lusso, sponsor unico dell’iniziativa.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa collaborazione con l’Amministrazione comunale di Favignana”, dichiara Paola Incandela, direttrice retail dell’azienda. “Favignana è il luogo del cuore di tutti i trapanesi e costituisce un autentico patrimonio dell’umanità, da curare e preservare. Recentemente abbiamo finanziato il restauro della Fontana di Saturno e da anni sosteniamo la Salerniana, il museo d’arte moderna e contemporanea di Trapani. La nostra azienda oggi è protagonista in Italia e nel mondo, ma tutto è partito da qui e non dimentichiamo di dovere tanto al nostro territorio”.

”Siamo soddisfatti della collaborazione con Stefaniamode, che ringraziamo vivamente” dicono il sindaco delle Egadi e presidente dell’Area Marina Protetta ‘Isole Egadi’, Giuseppe Pagoto, e l’assessore alla Cultura, Giusi Montoleone. “Abbiamo dato un segnale importante alla collettività, convinti che la sinergia tra pubblico e privato, pur mantenendo i rispettivi ruoli, sia decisiva e utile. Speriamo che l’esperienza vissuta sia destinata a crescere e per quanto ci riguarda il progetto è assolutamente ripetibile. Nei nostri programmi l’ambiente circostante, oltre al nostro mare, è al centro dell’attenzione e della politica di salvaguardia e valorizzazione che in particolare l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Giovanni Sammartano porta avanti nella consapevolezza della necessità di preservare luoghi ancora incontaminati”.

Stefaniamode è parte integrante del gruppo Modes Spa, una delle più affermate realtà commerciali del retail di lusso mondiale grazie ad un network di boutique in Italia e Sankt Moritz, e all’e-tailer modes.com. Fondata nel 1971 a Trapani, da questo primo punto vendita, l’azienda si è espansa nel corso degli anni fino a diventare una piattaforma di vendita omni-channel e un nome di riferimento che si distingue per la sua selezione curata di capi e accessori di oltre 300 stilisti, tra moda all’avanguardia e icone dello stile italiano.