Una enorme nuvola nera ha causato panico fra i trapanesi e fatto scattare l’allarme tanto nel capoluogo quanto ad Erice. A provocarla un incendio divampato in un deposito di cassette di legno per la frutta in contrada Porticalazzo.

Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni automezzi parcheggiati nei pressi del deposito e in poche decine di minuti si è sprigionata una alta e densa nube di fumo nero che ha raggiunto velocemente anche villa Mokarta nel territorio di Casa Santa allarmando i residenti dell’intera area.

A rassicurare i cittadini il Comune di Erice: a bruciare non è stato materiale plastico di conseguenza non c’è nessun pericolo di inquinamento. A parte il colore nero la nube non sarebbe tossica. L’incendio è stato domato in un paio d’ore dai vigili del fuoco ma l’allarme fra i residenti stenta a rientrare nonostante le rassicurazioni