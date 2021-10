Sulla strada 187

“In corso un sopralluogo sulla strada 187 che conduce alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo (TP), poco prima del bivio nord per la spiaggia Playa, dove si è verificato un cedimento dal costone tufaceo sovrastante”. Lo fa presente il sindaco di Castellammare Nicolò Rizzo, presente sul posto mentre è in corso la verifica dello stato dei luoghi.

Il sopralluogo dopo la frana

Polizia municipale, personale dell’ufficio tecnico, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco sul posto, con il sindaco e l’assessore alle manutenzioni stradali Leonardo D’Angelo, per verificare le condizioni dell’area e avviare le procedure di messa in sicurezza dell’arteria.

Deviazione con semaforo

“Abbiamo subito convocato ufficio tecnico, protezione civile e vigili del fuoco. Stiamo verificando ma molto probabilmente a breve prevedremo con la polizia municipale una deviazione con accesso alternato dalla strada, tramite semaforo”, ha detto Rizzo.

Zona a rischio cedimenti del costone

“Trovandomi sui luoghi constato ancora una volta che occorre mettere in sicurezza tutto il costone per le continue frane, anche se quest’ultima di più modesta entità rispetto alle precedenti ma pur sempre molto pericolosa per l’incolumità dei cittadini – dice ancora Rizzo-. Si tratta, infatti, di una zona che, per geomorfologia, nel piano di protezione civile è indicata come a rischio cedimenti e già una parte del costone è stato messo in sicurezza dopo un precedente e più imponente crollo, verificatosi nel 2019”.

Necessari interventi urgenti

“I lavori sulla parte tufacea, all’altezza del chilometro 42,900 della strada, sono stati finanziati dal dipartimento regionale di Protezione Civile per 270mila euro e il tratto messo in sicurezza, ma rimangono altre aree scoperte. Stiamo procedendo con una verifica più dettagliata da parte dei tecnici e vigili del fuoco – conclude il sindaco – così da stabilire le procedure da avviare con gli interventi necessari ed urgenti a protezione del corpo stradale”.