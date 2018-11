non ci sono feriti

Un costone roccioso stamane è franato lungo via del Lago, la strada che a Pantelleria conduce al lago di Venere, ostruendone con dei massi una parte che è stata interdetta al transito. Non ci si sono feriti. Sono intervenuti operai del Comune e i vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno accertato che vi sono altri costoni di roccia in procinto di staccarsi. Per ulteriori verifiche e per la messa in sicurezza dell’area è stato richiesto l’intervento del nucleo Saf (Speleo, alpino e fluviale) dei vigili del fuoco.