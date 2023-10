Divieto di transito per ragioni di sicurezza

Gli effetti dei devastanti incendi di questa estate nel Trapanese si stanno già facendo sentire con le prime frane. Ieri sera è stato necessario chiudere al transito un tratto della strada provinciale 63 a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Neanche la rete paramassi è riuscita a contenere i distacchi dalla parete rocciosa. Ad essere venuti giù diversi piccoli massi che sono rotolati lungo l’arteria. Parliamo di una delle strade extraurbane tra le più trafficate specie nel periodo estivo. Collega infatti il centro urbano castellammarese con le zone costiere e soprattutto la Riserva dello Zingaro.

L’intervento dei vigili del fuoco

Ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo ieri sera intorno alle 21,30. Sino a notte fonda i pompieri con i tecnici del Comune sono rimasti sul posto. Anzitutto l’area è stata sgomberata dalla frana. Dopodichè è stato deciso per l’interdizione del tratto interessato dalla caduta massi. Già posizionate le transenne per evitare il passaggio delle auto. In arrivo l’ordinanza del sindaco.

Il sindaco: “Chiusura necessaria”

La chiusura della strada si è resa necessaria per ragioni di sicurezza. “Stiamo predisponendo la chiusura di un tratto della Sp 63 che porta allo Zingaro – afferma il sindaco Giuseppe Fausto -. Per raggiungere la tonnara e tutta l’area fino alla riserva bisognerà attraversare il borgo di Scopello”.

La riapertura parziale

Intanto questa mattina la strada è stata parzialmente riaperta dopo un sopralluogo dei tecnici e del geologo del libero consorzio provinciale di Trapani. Previsto solo un restringimento della carreggiata.

Lo scorso anno altri episodi

Castellammare del Golfo si conferma una volta di più un’area ad alta franosità. Numerosi infatti gli episodi di smottamento dei costoni. Alla fine dello scorso anno nuovi crolli si registrarono dal costone che sovrasta la statale 187. Le battenti piogge causarono il distacco di un masso all’altezza della zona di Fraginesi, lungo la tratta che collega Castellammare con Trapani. Fortunatamente il masso non arrivò a danneggiare alcuna auto in transito. L’allora sindaco Nicola Rizzo provvide a chiudere al transito questo tratto di strada che va dal Belvedere sino al primo svincolo per Fraginesi.

Area ad alto rischio

Questa vasta area che sovrasta la statale 187 è ad alto rischio frane. Tanti sono stati negli anni gli interventi necessari a causa di frane. Proprio ad inizio del 2022 furono effettuati lavori di messa in sicurezza del costone franato sulla ex statale 187, nei pressi della spiaggia, quindi nell’altro versante che collega Castellammare con Alcamo. L’ufficio del genio civile di Trapani è intervenuto con opere di mitigazione del rischio frane e messa in sicurezza del costone roccioso, per un costo totale di 300 mila euro, finanziati dalla protezione civile regionale.

Like this: Like Loading...