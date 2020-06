Fucili, pistole, una spada da samurai e una sciabola ben nascoste in casa sono state rinvenute dai carabinieri di Mazara del Vallo durante una serie di controlli alla ricerca proprio di armi. I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, guidati dal Maresciallo Maggiore Pietro Fiorentino, unitamente al Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito perquisizioni domiciliari che hanno portato all’arresto per detenzione illegale di armi, detenzione di arma alterata, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, Giovanni Norrito, 49enne originario di Castelvetrano.

I Carabinieri, raggiunta la casa del Norrito, hanno sin da subito percepito lo stato di agitazione dell’uomo, motivo per cui hanno deciso di approfondire il controllo. All’esito di una minuziosa perquisizione domiciliare e veicolare, hanno rinvenuto armi e munizioni abilmente occultate, in particolare: due fucili monocanna tipo carabina ad aria compressa, una spada artigianale tipo katana priva di marca con lama affilata, una spada tipo sciabola, un fucile a canne parallele senza marca calibro 12, una pistola a gas, priva di tappo rosso, 47 cartucce a pallini per calibro 12 e 9 cartucce a palla calibro 12.

L’uomo, all’inizio delle operazioni aveva spontaneamente consegnato solo le carabine, tuttavia, il fiuto del pastore tedesco in servizio alle unità cinofile di Palermo, ha permesso di condurre i militari in altri punti dell’abitazione e di rinvenire non solo le altre armi, ma anche due piante di marijuana di altezza media di 85 cm, su un appezzamento di terreno adiacente all’abitazione.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata nella giornata odierna presso il Tribunale di Marsala.

Durante l’operazione i carabinieri hanno anche proceduto allo svolgimento di diversi posti di blocco sulle vie di comunicazione principali: sono state identificate oltre centocinquanta persone, a bordo di novanta veicoli, e sono stati individuati e segnalati quali assuntori di droghe alla competente Prefettura, quattro soggetti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.