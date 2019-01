Il colpo in via Michele Amari

Secondo le indagini dei carabinieri sono i responsabili di un un furto in un negozio di mobili commesso lo scorso anno.

Così due uomini sono finiti ai domiciliari. I carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato, in esecuzione di un ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, Salvatore Orlando 58 anni e Michele Orlando 26 anni per il reato di ricettazione a seguito del furto di mobili del novembre del 2018 in un negozio in via Via Michele Amari.

I due sono stati portati presso le loro abitazioni per scontrare gli arresti domiciliari.