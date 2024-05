I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 31enne mazarese per il furto di materiale sportivo messo a segno all’interno dell’istituto tecnico Industriale “Ruggero D’Altavilla”. Da una serie di speditivi accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma a seguito della denuncia di furto, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del 31enne nel cui appartamento, a seguito di perquisizione veniva recuperata e restituita al dirigente dell’istituto scolastico la refurtiva asportata, consistita in palloni, corde e borsoni.

Ladri a Bagheria

La scorsa notte i ladri si sono introdotti nella scuola Bagnera a Bagheria (Palermo) da una finestra. L’infisso è stato danneggiato. Chi ha tentato il colpo ha tagliato alcuni fili elettrici pensando così di disattivare l’allarme di sicurezza. Invece l’impianto è scattato e sono arrivati i carabinieri che hanno sventato il furto. I ladri sono fuggiti. Non si registrano altri danni alla scuola e nulla è stato rubato. I tecnici del comune stanno intervenendo per riparare la finestra e l’impianto elettrico.

Pc rubati

La scorsa settimana, sempre a Bagheria, i ladri si sono introdotti nell’istituto della direzione didattica Cirincione, nel plesso di via Diego D’Amico, danneggiando il portone principale. Sono stati rubati 5 pc non di ultima generazione ed è stato saccheggiato il distributore di caffè di pochi spiccioli. Ad accorgersi del furto gli operatori scolastici all’apertura del plesso stamani. Il dirigente scolastico ha denunciato quanto successo alle forze ordine che stanno eseguendo i rilievi per risalire agli autori. Il Comune sta completando in questi mesi l’installazione di telecamere di scurezza presso tutti i plessi scolastici di competenza comunale. Non sono stati registrati altri danni e le lezioni si sono potute svolgere regolarmente senza alcun intoppo.

Tentato furto a Villabate

Furto sventato in una scuola nel Palermitano. Un ragazzo di 16 anni è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri mentre stava scavalcando la recinzione della scuola Pietro Palumbo di Villabate. Aveva appena rubato dentro il plesso scolastico materiale sportivo. La refurtiva era nascosta in uno zaino. Il giovane è stato denunciato e il materiale restituito alla scuola