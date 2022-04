Mancamento per il primo cittadino di Petrosino, nel trapanese

Paura ieri mattina per un collasso accusato dal sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Il primo cittadino sarebbe stato colpito da un malore anche se fortunatamente, alla fine, si è rivelato lieve. Stress e vita frenetica da amministratore del Comune del trapanese possono aver influito sul quadro clinico. Trasportato all’ospedale di Marsala è stato fatto ricoverare per alcuni accertamenti.

“Sto bene, lieve malore”

Nella piccola comunità petrosilena, ma anche tra i tanti esponenti politici siciliani che conoscono da vicino Giacalone per la sua attività istituzionale e politica, sono state ore di angoscia. Lui su facebook tranquillizza tutti: “Mie care e miei care – scrive -, sono a casa e sto bene. Ho avuto un piccolo malore e mi hanno prontamente portato in ospedale per accertamenti. È stato un lieve collasso e mi prenderò qualche giorno di riposo. Grazie a tutti per il vostro affetto. Sapevo già che mi volete tanto bene e oggi me lo avete confermato”.

Ai vertici del Pd nazionale

Nel 2020 il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, è stato chiamato da Nicola Zingaretti a far parte dell’allora nuova direzione nazionale del Partito Democratico. Questo a dimostrazione che, al di là del fatto che amministra una piccola comunità, comunque è un esponente di rilievo della politica siciliana e in particolare del centrosinistra. “Non ho mai avuto padroni e nemmeno padrini politici disse all’epoca con orgoglio nel momento della nomina-. Ho lottato solo con le mie forze e spesso a mani nude contro i meccanismi incancreniti di una Sicilia mafiosa e corrotta. Ho cercato di dare un’idea di amministrazione dei territori virtuosa ed efficiente. Creato spazi politici inclusivi e un approccio alla politica gentile, con il sorriso e senza odio”.

I messaggi intimidatori

Per ben due volte Giacalone è stato anche oggetto di messaggi intimidatori. Nell’ottobre del 2016 subì due colpi di fucile sparati contro la finestra dell’ufficio del sindaco mentre si trovava all’interno del palazzo comunale. E non si è trattato, purtroppo, del primo gesto intimidatorio subito. Il 4 agosto scorso gli era stata inviata una lettera anonima di minacce rivolte a lui ed alla sua giunta, nel febbraio, ancora di quest’anno, era stata incendiata una finestra del municipio.