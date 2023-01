Il funerale

Sarà lutto cittadino a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per l’ultimo saluto a Gregory Bongiorno, imprenditore alla guida di Sicindustria dal maggio del 2021. Ieri è morto improvvisamente ieri, nella sua abitazione di Castellammare del Golfo.

Il lutto nel suo paese di nascita

Martedì 24 gennaio a palazzo Crociferi saranno esposte le bandiere a mezz’asta listate a lutto e nel pomeriggio gli uffici comunali rimarranno chiusi per le esequie di Gregory Bongiorno, che si svolgeranno alle ore 15 nella chiesa Madre di Castellammare del Golfo. “Durante la celebrazione dei funerali, dalle ore 15 del 24 gennaio e fino alla conclusione, invitiamo i titolari di attività ad abbassare le saracinesche ed i concittadini, le associazioni e gli esercenti, a partecipare al lutto cittadino nel modo ritenuto più opportuno, anche con la sospensione delle attività -invita il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo-. Manifestiamo il nostro cordoglio e quello dell’intera città di Castellammare del Golfo, profondamente scossa e addolorata per l’improvvisa perdita – che è dell’intera collettività siciliana – di un concittadino di alto spessore umano e professionale quale è stato Gregory Bongiorno, che ha onorato la nostra città con il suo impegno ed esempio per la legalità ed in favore dell’intero sistema produttivo siciliano”.

Il dolore per la sua prematura scomparsa

Unanime il cordoglio per la morte di Buongiorno in Sicilia tra cui Il cordoglio della Cgil Sicilia per la prematura quello di espresso da Alfio Mannino, segretario generale del sindacato. “Scompare

una persona- scrive Mannino in una nota- che ha intrattenuto con il sindacato relazioni corrette e proficue nell’interesse della Sicilia, che ha contribuito alla lotta per la legalità. Alla famiglia esprimiamo le nostre condoglianze”. Anche Legambiente Sicilia si dichiara “vicina al dolore della famiglia di Gregory Bongiorno ed esprime il proprio cordoglio alla Sicindustria. La sua prematura scomparsa ci lascia sgomenti, un uomo e un imprenditore che ha percorso la direzione giusta per restituire dignità e orgoglio alla nostra regione”.

Il dolore dell’Anci Sicilia

Anche “L’ANCI Sicilia esprime vicinanza ai familiari e a quanti hanno conosciuto e apprezzato Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, scomparso prematuramente. Un brillante imprenditore che ha saputo lavorare con grande impegno per lo sviluppo della nostra Regione”. Questo il commento di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani.

Avrebbe compiuto 48 anni nel mese di febbraio

Laurea in Economia aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, Bongiorno era amministratore della Agesp spa, azienda con 300 dipendenti. Nel mondo confindustriale ha ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani, presidente di Confindustria Trapani e attualmente ricopriva l’incarico di vicepresidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente. Era componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma.