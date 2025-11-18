Un mazarese è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: deteneva in casa quasi mezzo chilo di cocaina oltre a diverso materiale per la suddivisione, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

I poliziotti, dopo avere notato un certo via vai dall’abitazione dell’uomo hanno eseguito una perquisizione nell’appartamento.

La perquisizione dava esito positivo, sia nella zona cucina che in soggiorno, infatti, è stata trovata la cocaina parte già suddivisa in dosi, marijuana, e diverso materiale per la pesatura, suddivisione e confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e proseguono le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, per verificare la provenienza e la destinazione della cocaina, diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese.

Se la sostanza stupefacente fosse stata immessa nel mercato illecito l’indagato avrebbe potuto ricavarne un profitto complessivo pari a circa 45.000 euro atteso che la cocaina viene abitualmente ceduta al prezzo di 100 euro al grammo.

Con questo ulteriore arresto la Polizia di Stato di Mazara del Vallo ha inferto un altro duro colpo al traffico degli stupefacenti sul territorio mazarese.