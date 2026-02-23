Un controllo alla prevenzione del traffico di stupefacenti ha portato alla denuncia di un giovane di diciassette anni da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Mazara del Vallo. L’intervento dei militari si è svolto nei pressi di un parco giochi cittadino, luogo solitamente frequentato da famiglie e minori, dove il ragazzo era stato notato per il suo atteggiamento palesemente agitato alla vista della pattuglia dell’Arma.

Il tentativo del giovane di allontanarsi rapidamente dall’area verde ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere immediatamente con un controllo e una perquisizione personale. L’ispezione ha confermato i sospetti dei militari, portando al rinvenimento di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente già suddiviso e pronto per essere immesso sul mercato locale.

Nello specifico, il minorenne è stato trovato in possesso di ventisei dosi di hashish, confezionate singolarmente per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di circa ventitré grammi. La sostanza è stata posta sotto sequestro, mentre la posizione del ragazzo è stata segnalata alla competente Autorità giudiziaria per i minorenni con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.