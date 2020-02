In collaborazione con il Politecnico di Torino

Il centro storico di Salemi, in provincia di Trapani, si rifà il look grazie a un bando di Fondazione Sicilia che prevede la riqualificazione il recupero di borghi abbandonati grazie all’erogazione di fondi per 100 mila euro.

La fondazione finanzierà lo studio di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione di una parte del centro storico dopo che il dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino si è infatti aggiudicato l’edizione 2019 del bando. Il Politecnico ha siglato nei mesi scorsi un accordo di collaborazione con il Comune trapanese inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia ed ha presentato il progetto redatto dagli architetti e docenti Paolo Mellano e Roberto Dini.

Obbiettivo del progetto è la valorizzazione della qualità architettonica e paesaggistica della città antica ai fini della creazione di un’accoglienza inclusiva e diversificata, della promozione del turismo sostenibile, del sostegno alle politiche di sviluppo sociale, culturale ed economico per la comunità locale.

“Il progetto di recupero della parte antica della città prosegue con atti concreti – affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore al Centro storico, Vito Scalisi -. La scelta di individuare nel Politecnico di Torino uno dei nostri interlocutori si è rivelata azzeccata. Complimenti al docenti Mellano e Dini, che con i loro ragazzi hanno già mosso i primi passi per la conoscenza del territorio di Salemi. La strada è ancora lunga ma siamo convinti – concludono Venuti e Scalisi – che insieme riusciremo a centrare l’obiettivo”.