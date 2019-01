Il giovane ha 20 anni

Un nuovo astro nascente del ballo italiano si sta facendo strada grazie agli esport, gli sport competitivi digitali: Antonino Pomilia, 20 anni, di Mazara del Vallo, si è appena riconfermato miglior Just Dancer d’Italia alla finale nazionale della Just Dance World Cup 2019, la competizione globale dedicata al gioco di ballo per eccellenza ormai giunta alla sua terza edizione. La finalissima ha visto i migliori otto ballerini di Just Dance 2019 sfidarsi sulle note delle hit del momento per ottenere il primato nazionale e la possibilità di partecipare alle finali mondiali che si terranno in Brasile nei prossimi mesi.

La sfida a ritmo di musica, andata in onda su MTV.it e sul Canale YouTube Nickelodeon Italia, ha confermato il talento e la forza di volontà dei gaming dancer della penisola dopo le entusiasmanti fasi di qualificazione online e offline tenutesi tra luglio e ottobre. A coronare Antonino con il titolo di miglior ballerino di Just Dance italiano due giudici d’eccezione: LaSabri, creator con oltre 3 milioni di follower, e Lala, ballerina professionista e coreografa ufficiale di Just Dance. Ad attendere il campione italiano in carica, c’è un volo che lo poterà in Sud America per sfidare i migliori giocatori di Just Dance 2019 provenienti da 18 Stati diversi. Che vinca il migliore!

Il nuovo Just Dance 2019 propone ben 40 nuovi brani per tutti gli amanti del ballo, che potranno divertirsi sulle note delle migliori tracce musicali del momento con coreografie esclusive realizzate da numerosissimi artisti e professionisti