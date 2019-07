Due le date in Sicilia

Si chiama Giordana Angi, 25 anni, italo-francese, è la rivelazione del talent Amici. Amatissima e seguitissima sui social, soprattutto dopo la pubblicazione dell’album “Casa” che ha riscosso un notevole successo collocandosi tra i 5 dischi più venduti in Italia. A tal proposito, pochi giorni fa nel suo profilo Instagram la cantante aveva espresso soddisfazione e contentezza per l’ultimo lavoro, svelando anche qualche curiosità sulla genesi del disco e sugli imminenti progetti.

“Casa ovunque, disco nuovo ha preso forma, si parte con l’allestimento del tour estivo. Finalmente concerti e vi rivedrò suonando. È un’estate meravigliosa. Piena. Sono felicissima di riuscire a far tutto. Sono felicissima di esser riuscita a scrivere le canzoni del nuovo disco in questi 50 giorni ed esserne contenta, non era così scontato per me. Grazie a voi che mi state vicino e mi permettete di vivere questo sogno. Ci vediamo, chi vorrà, in giro per l’Italia. Sappiate che sono felice. Vi amo”.

I fan siciliani possono gioire per i due appuntamenti consecutivi che vedranno l’artista esibirsi il 4 agosto all’Anfiteatro “Lucio Dalla” di Partanna e il 5 agosto all’Anfiteatro “Falcone Borsellino” di Zafferana Etnea, dove il vincitore di amici Alberto Urso sarà l’ospite d’onore.

Il singolo uscito il 12 luglio “Chiedo di non chiedere” che sta già spopolando online, esprime tutta la carica dell’artista che va oltre gli schemi per seguire il proprio istinto e la propria libertà.

Nell’album è presente anche la cover del brano “formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata.

La sua passione per la musica inizia a soli 11 anni, nel 2012 invece la prima grande esperienza sul palco di Sanremo Giovani, e nel 2016 arriva il riconoscimento artistico più importante: l’incontro con Tiziano Ferro, che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”.