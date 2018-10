al porto della città attraccano 3 grandi navi da crociera

Domani, 18 ottobre, il porto di Trapani farà il pieno di navi da crociera. Sono infatti in arrivo le navi Marella Dream, Braemar e Berlin per un totale di 3000 crocieristi pronti a “invadere” la città e i dintorni.

Spiega il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti: “Siamo felici di registrare ben tre arrivi contemporaneamente al porto di Trapani, dove è ripartita con forza la voglia di riscatto non solo da parte dell’Autorità di Sistema portuale ma dell’intero cluster marittimo per permettere a questo scalo di riconquistare importanti fette di mercato. Dal canto suo l’Ente prosegue l’opera di riqualificazione infrastrutturale e ricettiva. L’obiettivo del 2019 è quello di potenziare il trend positivo puntando sulle crociere come elemento di sviluppo dei traffici portuali e come opportunità di crescita economica dei territori di riferimento. Già previsto un incremento del 20% sugli approdi del 2019”.