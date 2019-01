In classe fa troppo freddo e così stamattina le mamme degli alunni della V A del plesso della scuola elementare Nino Atria, dell’istituto comprensivo Capuana-Pardo, hanno riportato i figli a casa.

La dirigente scolastica, Vania Stallone, asserisce di avere fatto tutto quanto in suo potere acquistando, lo scorso anno, una stufa a norma per ogni classe, che altre stufe arriveranno nei prossimi giorni e che la scuola attende dal Comune ancora i fondi del 2018 e parte di quelli del 2017. Accendendo tutte le stufe in contemporanea però capita che il contatore salti e il potenziamento dei contatori, a detta sempre della dirigente scolastica, spetta all’ente locale.

Intanto, sollecitato dalla dirigente scolastica, proprio stamani l’ufficio tecnico comunale ha assicurato l’invio di un manutentore per revisionare le caldaie alimentate dal metano, cosa chiesta dalla scuola già lo scorso mese di novembre. Anche in altre scuole di Castelvetrano si registrano problemi per il freddo tanto che alcune mamme dicono che i loro bambini figli vanno a scuola forniti di plaid.