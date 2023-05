Presente il viceministro Gava

Il viceministro Gava inaugura il campo solare ENGIE a Mazara del Vallo: “Quello che inauguriamo oggi è uno dei più grandi ed innovativi impianti del Paese, in grado di coniugare, oltre alla produzione di energia a zero emissioni, la tutela e la valorizzazione del suolo.

Un progetto pionieristico, avanguardia di numerosi altri che, auspichiamo, vengano realizzati nel giro di pochi anni grazie all’investimento PNRR che destina all’agrivoltaico oltre un miliardo di euro”. Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava oggi a Mazara del Vallo (TP) per l’inaugurazione del campo solare realizzato da ENGIE. Oltre 120mila pannelli fotovoltaici su una superficie di 115 ettari per una forza lavoro di 150 unità. “Siamo davanti a un caso di valore, in cui le imprese colgono la sfida della transizione ecologica. Come dico sempre, l’industria, più che di sussidi, ha bisogno di essere messa nelle condizioni di investire”.

Ternullo: “Un futuro più sostenibile”

“La partecipazione a eventi come l’inaugurazione di due parchi agrovoltaici realizzati da Engie Italia in collaborazione con Amazon, è da stimolo per continuare nell’impegno per una società sempre più smart. Il progetto nella fattispecie prevede di fornire energia verde che in un frangente storico di estrema crisi, contribuirà al fabbisogno energetico di 20mila case. Un progetto valido, in linea con l’impegno per un futuro sempre più sostenibile. Tali strutture rappresentano un passo avanti nella produzione di energia pulita e rinnovabile e permetteranno il risparmio di oltre 62mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a margine dell’inaugurazione dei parchi agrovoltaici a Mazara del Vallo.

“Ringrazio per l’invito il Ceo di Engie Italia, Monica Iacono e il Director Consumer Goods di Amazon Italia, Giorgio Busnelli. Grazie alla loro collaborazione e al loro impegno – conclude la Parlamentare – questi parchi agrovoltaici proiettano la Sicilia verso un futuro più ecosostenibile. Come rappresentante delle Istituzioni sono orgogliosa di supportare iniziative come questa, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Da parte mia ci sarà sempre la disponibilità per continuare a lavorare insieme e costruire un futuro sempre più verde per il nostro Paese”.