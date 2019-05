A lavoro dalle 21 di ieri sera alle 4 del matttino

Un incendio si è propagato ieri notte a monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Il rogo ha impegnato tre squadre dei vigili del fuoco di Alcamo, Trapani e Salemi dalle 21 di ieri sera alle 4 di stanotte.

Il fronte dell’incendio non era molto esteso ma i vigili del fuoco hanno avuto non poche difficoltà prima per raggiungere il posto e dopo ad operare a causa dei luoghi particolarmente impervi. I pompieri hanno dovuto lavorare sette ore per estinguere le fiamme.