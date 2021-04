Esclusa matrice dolosa

Incendio a Partanna in un magazzino

Intervento di vigili del fuoco e dei Carabinieri

L’incendio non sarebbe di matrice dolosa

Incendio ieri pomeriggio all’interno di un magazzino di Partanna, nel Trapanese. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 17 circa i Carabinieri della Stazione di Partanna e i Vigili del Fuoco di Salemi, Castelvetrano e Trapani sono intervenuti in via Rossini, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un deposito di mezzi agricoli.

Le fiamme, che in poco tempo hanno divorato tutto ciò che era presente all’interno del deposito, sono state domate definitivamente dopo un ora dall’inizio del rogo.

Una colonna di fumo

Da subito l’altissima colonna di fumo sprigionata ha attratto l’attenzione di moltissime persone e dei Carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio nel centro partannese. I militari hanno allertato i Vigili del Fuoco e si sono diretti sul posto per capire se vi fosse in pericolo qualche cittadino. A essere danneggiati dalle fiamme alcuni mezzi e attrezzature agricole presenti all’interno del deposito che fortunatamente in quel momento risultava chiuso senza persone all’interno.