Stanno intervenendo tre squadre

Un incendio è divampato in un magazzino nei pressi del reparto di Radiologia dell’ospedale Policlinico di Palermo.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di circoscrivere il rogo. Al momento non è stato necessario evacuare i reparti vicini anche se c’è un fumo intenso. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Dentro il magazzino ci sono numerosi oggetti in legno.