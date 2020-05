Intervento della polizia municipale

Un altro incidente mortale a poche ore dalla tragedia sulla Palermo Catania. A Trapani è morto un uomo di 53 anni è morto nella notte a Trapani dopo essere stato investito da un’auto.

Lo scontro è avvenuto intorno alle due in via Fardella, poco più avanti della chiesa di Maria Ausiliatrice (dei Salesiani).

Sembra che l’automobilista non abbia potuto evitare l’impatto perché l’uomo si trovava disteso sul manto stradale, per cause ancora da accertare, a poca distanza dalle strisce blu per la sosta delle auto. E’ stato lo stesso guidatore a chiamare i soccorsi ma la corsa è stata vana. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Giorno 9 sempre nel trapanese un altro incidente mortale sulla Strada Provinciale 38, la litoranea che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola, frazione di Campobello di Mazara. A perdere la vita è stato un ottantunenne mazarese, Pietro Pugliese, a seguito di uno scontro uno scooter di grossa cilindrata.

Erano circa le 12,30 quando l’anziano, che aveva approfittato della bella giornata di sole e della possibilità di fare una passeggiata guardando il mare, stava tornando presso la sua abitazione antistante lo storico vivaio di cozze, distante qualche centinaio di metri dal luogo del sinistro, sempre in territorio mazarese.

Ieri la tragedia sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza dii Casteldaccia. Una donna è morta. Viaggiava a bordo di una Land Rover che per cause da accertare è finita sulla carreggiata opposta.

L’auto procedeva in direzione Palermo. Dopo il volo della carreggiata è finita in direzione Catania. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla donna.

Maria Rita Elmo, 49 anni, è morta nello scontro. La vittima viaggiava a bordo della Land Rover insieme ad un altro automobilista. Il salto di carreggiata fin direzione del capoluogo etneo non le ha lasciato scampo.

Per la donna non c’è stato nulla da fare. L’altro passeggero non è grave. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e accertato la morte della donna. Il traffico in autostrada è andato a rilento.

Nei pressi dell’incidente ci sono i lavori per il rifacimento delle barriere nello spartitraffico.

Il traffico è rimamsto provvisoriamente rallentato all’altezza dello svincolo di Casteldaccia (km 9,100)

E’ intervenuto anche i il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione in tempi brevi.

