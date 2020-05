E’ giunta alla sua ultima fase di test dinamici, prima di essere immessa in produzione la nuova BMW Serie 4 Coupé.

I prototipi dell’ultima versione del modello a due porte della Casa dell’Elica sta adesso tornado alla base per gli ultimi ritocchi tecnologici, dopo esser passata attraverso il centro di collaudo invernale di Arjeplog in Svezia, quello di Miramas in Francia, il circuito Nordschleife del Nürburgring e varie altre piste.

Il confronto con la nuova BMW Serie 3 Berlina evidenzia il profilo unico del nuovo modello. Il coefficiente di resistenza all’aria è nella nuova coupé rispetto alla berlina ridotto 0,015.

Inoltre, la nuova BMW Serie 4 Coupé è più bassa di 57 millimetri rispetto alla sua controparte a quattro porte e al suo baricentro è di conseguenza 21 millimetri più vicino alla strada.

La carreggiata posteriore è più larga di 23 millimetri per affinare significativamente le caratteristiche di guida della vettura. La berlina sportiva vanta già un dinamismo straordinario, ma la nuova BMW Serie 4 Coupé aumenta ulteriormente l’agilità e l’accelerazione laterale di un margine considerevole.

La nuova BMW Serie 4 Coupé è pronta a fare breccia nel segmento delle sportive a due porte dalle alte prestazioni senza penalizzare il comfort nell’utilizzo quotidiano e nei lunghi viaggi.

Gli ammortizzatori, che hanno fatto il loro debutto nella nuova BMW Serie 3 sono stati messi a punto per una guida ancora più sportiva. I montanti frontali specifici e un pannello aggiuntivo sulla paratia frangifiamme ottimizzano la precisione e la risposta dello sterzo, mentre sono stati aggiunti elementi di rinforzo attorno all’assale posteriore per aumentare la rigidità per una migliore stabilità in rettilineo e accelerazione laterale.

La nuova gamma avrà nella BMW M440i xDrive Coupé il riferimento di prestigio. Il modello sarà alimentato da un potente motore a sei cilindri in linea che eroga una potenza massima di 275 kW/374 CV, adatterà anche una tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Gli 8 kW/11 CV, generati dall’effetto boost elettrico, saranno pronti a dare maggior sostegno ad accelerazioni e riprese.

La potenza generata dal motore della nuova BMW M440i xDrive Coupé verrà scaricata a terra da una trasmissione Steptronic Sport a otto velocità e il sistema di trazione integrale intelligente dell’auto. A garantire lo sfruttamento della potenza motrice in situazioni di guida difficili ci penserà il differenziale M Sport.

L’elastocinematica del telaio, i potenti freni M Sport e i cerchi in lega M da 18 pollici con pneumatici differenziati daranno infine un determinante contributo alla dinamica della nuova BMW M440i xDrive Coupé.