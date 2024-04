Tragico incidente sul lavoro in Sicilia: a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri ma il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco soltanto alle 23, dopo lunghe ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era recata presso un podere nella mattinata di ieri e si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause in corso d’accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciandolo.

Le indagini in corso

I familiari hanno avvertito le forze dell’ordine nel primo pomeriggio, preoccupati nel non vederlo tornare a casa. Sono così iniziate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco e nella notte il cadavere è stato recuperato. Spetterà agli inquirenti stabilire se il tragico incidente sia stato causato da un guasto del mezzo o da una manovra errata della vittima.

A Cefalù ubriaco sul trattore

Qualche settimana fa il caso dell’agricoltore ubriaco alla guida del trattore. Tanto brillo che quando i carabinieri della compagnia di Cefalù l’hanno fermato ha preso la zappa e ha tentato di aggredire i militari. Immediatamente la pattuglia si è resa conto delle condizioni del guidatore del grosso mezzo. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Incidente a Pachino

Uno scontro tra una macchina ed un trattore, dalle circostanze ancora poco chiare, si è verificato sulla Provinciale 26, nella zona sud di Siracusa, a ridosso di Pachino. Nell’impatto, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando il ferimento del conducente, stando ad una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, mentre sono da stabilire le condizioni delle due persone che erano a bordo della macchina, una Nissan Micra.

Lavoro pericoloso

Un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro è avvenuto in contrada Pietre nere, a Melilli, nel Siracusano. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova in gravi condizioni.