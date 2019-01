Indagini in corso

E’ stato trovato morto, dai vigili del fuoco nelle campagne di contrada Fontanelle, a circa otto chilometri a nord nell’entroterra del centro cittadino di Marsala, Giuseppe Bellafiore, 70 anni, insegnante in pensione che giovedì scorso si era allontanato dalla “residenza assistita” per anziani dove era ospitato.

La struttura non è distante dal luogo in cui, tra le sterpaglie, è stato trovato il cadavere dell’uomo. Nelle ricerche, in questi giorni, sono state impegnate forze dell’ordine.

Anche l’Aeronautica militare, che con un elicottero aveva perlustrato le zone della periferia settentrionale di Marsala. Si attende, adesso, dal medico legale il responso sulle cause del decesso causato probabilmente da una caduta o da un malore.