È stata definita dall’Asp di Trapani la graduatoria del concorso per dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione per le Aziende Sanitarie del bacino Sicilia occidentale.

Sono 134 gli specialisti che hanno superato la procedura concorsuale per titoli ed esami, svolta dopo la conclusione della mobilità volontaria, secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 27 luglio 2018 e quella della Repubblica Italiana il successivo 28 agosto.

La procedura è stata gestita dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani in quanto capofila del bacino occidentale. Nei prossimi giorni si procederà all’approvazione degli atti della commissione e quindi all’assegnazione delle sedi ai vincitori che, secondo l’ordine di graduatoria, saranno chiamati ad esprimere la propria opzione.

Soddisfazione ha espresso il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani, per il lavoro svolto e la rapidità in cui è stato definito un concorso cosi articolato.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata anche la graduatoria del concorso per dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione per le Aziende sanitarie del bacino Sicilia orientale. gestita dall’Azienda Cannizzaro, capofila per il bacino Sicilia orientale.

L’elenco dei vincitori è pubblicato nell’apposita sezione del sito www.asptrapani.it.