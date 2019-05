a tempo determinato

Dopo le assunzioni annunciate da Palermo, anche l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani assume e recluta Dirigenti amministrativi. È una delibera, firmata dal direttore generale Fabio Damiani, a dare il via e sei selezioni pubbliche per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie da destinare al reclutamento a tempo determinato di ‘Dirigente amministrativo’ da assegnare alle strutture aziendali Affari generali, contratti e convenzioni; Controllo di gestione; Economico, finanziario e patrimoniale; Provveditorato ed Economato; Risorse umane e Internal Audit.

“La necessità di ricorrere a selezioni a tempo determinato risponde ad esigenze a carattere temporaneo per garantire comunque l’efficienza dell’azione amministrativa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani – e rappresenta un primo passo verso la copertura di 6 posti a tempo indeterminato la cui procedura concorsuale, indetta nel luglio 2018, verrà completata nel minor tempo possibile d’intesa con l’Assessorato regionale della Salute”.

Gli avvisi sono integralmente pubblicati sul sito web dell’Asp di Trapani: www.asptrapani.it, e saranno pubblicati in forma di estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella Serie speciale concorsi, fissando in 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta il termine per la presentazione delle domande.