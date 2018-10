il titolo sarà "colomba legend"

E dopo 25 anni Vito Colomba, cavatore del trapanese, torna a girare un nuovo film western a Custonaci. Il cui titolo sarà Colomba Legend. La storia, scritta da Rosario Neri, vede protagonista una banda di malavitosi che tengono sotto scacco con crimini e misfatti vari il tranquillo paese di Custon City. Una storia di buoni e cattivi dove a volte i ruoli e le personalità apparenti non corrispondono alla realtà.

Il primo film di Vito Colomba, personaggio eccentrico e parecchio singolare, appassionato di cinema, ma senza alcuna esperienza in materia, venne realizzato con mezzi di fortuna, in dialetto siciliano e con attori presi per strada.

Diciamo che venne fuori un film, “Quattro carogne a Malopasso”, che si può vedere su Youtube, alla “buona”. Che però lo rese famoso perché la Gialappa’ s Band, venuta a conoscenza dell’”opera”, trasmise nelle reti nazionali televisive parecchi spezzoni del film e delle sgangherate lezioni di regia tenute da Vito Colomba ad alcuni aspiranti attori. Rise l’Italia ed anche l’improvvisato regista per la notorietà piovutagli addosso senza averla cercata.

Stavolta però Vito Colomba fa sul serio e scende in campo ben attrezzato, avendo a fianco un vero regista, Rosario Neri, sofisticate macchine per le riprese e un produttore cinematografico, il toscano Maurizio Macelloni con la Lorobea Film production, pronto a portare sul grande schermo una nuova storia, le cui fila sono tenute dai figli dei protagonisti di “Quattro carogne a Malopasso”. Insomma un vero film western in salsa siciliana sfruttando l’estro e la fantasia dell’ex cavatore che si inventò regista e fece un film da autodidatta, senza mezzi e senza soldi, quasi dal nulla.

In questi giorni il regista Rosario Neri si trova a Custonaci per fare un sopralluogo dei luoghi dove sarà ambientato il nuovo film. Dal 15 al 22 ottobre si lavora per la formazione del casting. Produttore e regista cercano attori, figuranti e comparse di tutte le età, uomini e donne. Chi fosse interessato nei giorni indicati dovrà presentarsi in via Dante Aligheri, parco Cerriolo, ex caserma dei vigili urbani di Custonaci. Per informazione si può telefonare al 340/4012619. Le riprese del film inizieranno a Novembre.