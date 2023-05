Ieri depositati nominativi e simbolo di una civica

La Lega è con il centrosinistra a Trapani in vista delle prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Mancava solo il suggello finale, il timbro. Ed è arrivato ieri quando Fabio Bongiovanni, esponente della Lega e fedelissimo dell’assessore regionale Mimmo Turano, ha depositato al lista alla segreteria generale del Comune. Niente simbolo del Carroccio, ma questo si sapeva. “Trapani tua” è il nome della civica che accompagnerà Giacomo Tranchida, sindaco uscente ricandidato alla poltrona più importante della città.

“Superato ogni ostacolo”

La consegna dei documenti per la presentazione della lista “Trapani tua” si è conclusa regolarmente. “Da parte mia – ha dichiarato Bongiovanni – non posso che ringraziare tutte le candidate ed i candidati. Insieme, uniti, siamo riusciti a superare ogni ostacolo che è venuto a frapporsi nel nostro cammino. Possiamo gridarlo a gran voce: ce l’abbiamo fatta! Non lo nascondiamo, è stato davvero quest’ultimo un periodo intenso, particolare e complicato. Ci ha dato tante ansie e stress, soprattutto da parte mia e ne approfitto per scusarmene, ma anche molte soddisfazioni”.

Dritti per la strada tracciata

Lo stesso Bongiovanni conferma che la situazione politica è molto tesa. Ma allo stesso tempo ha parlato di determinazione del gruppo politico. “Noi non abbiamo desistito – aggiunge – e siamo stato capaci di tirare avanti dritto per la nostra strada con le nostre forti motivazioni e salde convinzioni”. Appena ieri il presidente della Regione Renato Schifani annunciava la possibilità concreta che Turano potesse essere rimosso dalla giunta. Proprio per via di questa clamorosa rottura Trapanese. Dall’altra ci sono anche le pressioni di Fratelli d’Italia, che ha puntato sul candidato sindaco Maurizio Miceli. Proprio loro hanno chiesto dei provvedimenti contro Turano.

Dopo il voto le decisioni

Dopo le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio arriveranno le decisioni sul “caso Turano”. “Le decisioni – ha detto Schifani in un’intervista al Giornale di Sicilia – è giusto prenderle al termine della campagna elettorale. Ciò per non arrecare tensioni all’interno del nostro schieramento, che negli altri Comuni si presenta unito”. Ma una cosa è certa: a prescindere dal futuro di Turano comunque la Lega continuerà ad avere quel posto in giunta. Quindi non è una questione di partito ma “ad personam”. “Per rispetto della coalizione – aggiunge Schifani -, farò le mie considerazioni verificando l’opportunità di continuare il percorso con l’assessore all’Istruzione. Ovviamente senza toccare gli equilibri politici”.

