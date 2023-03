Vertice con la compagnia al cantiere navale di Trapani

La Liberty Lines investirà sul personale, in arrivo importanti novità per il cantiere navale di Trapani. Considerazioni emerse al termine dell’incontro tra la direzione dell’azienda di navigazione e i sindacati Fim, Fiom e Uil sul futuro del settore costruzioni della società. La Liberty ha esposto la situazione aziendale e gli investimenti per i prossimi anni. Prossimi anni che saranno importanti per l’azienda che si è aggiudicata tutti i bandi di gara per i collegamenti veloci con le isole minori Siciliane. Gli appalti aggiudicati garantiranno importante stabilità all’azienda che investirà per incrementare e ringiovanire la propria flotta.

Visione futuristica

“E’ importante – affermano Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani, e Giuseppe Tarantino, segretario territoriale Fim Cisl insieme alle Rsu Liberty – che l’azienda abbia deciso di investire con una visione che vada oltre l’attuale bando che si è aggiudicata. Abbiamo ribadito come già in questi anni bisognerà investire anche sulle risorse umane. Considerando che le nuove navi saranno basate su nuove tecnologie”.

Commissionate nuove unità

Per questo già commissionate dalla Liberty lines diverse nuove unità al cantiere spagnolo Armon per navi ibride ad alta velocità. La consegna è prevista tra il 2023 e il 2026. “L’azienda – hanno aggiunto Nobile e Tarantino – ha ribadito come sarà fondamentale garantire la qualità del servizio in questi anni, anche a fronte di requisiti di bando più competitivi. Sta inoltre lavorando per farsi trovare pronta per le nuove gare dopo il 2028. Noi abbiamo già dato la nostra disponibilità per affrontare eventuali percorsi di conversione o formazione specifica del personale. Le maestranze del cantiere di Trapani hanno dimostrato di avere le competenze per poter affrontare le sfide per i prossimi anni. Ma è fondamentale mettere in campo quello che serve anche per aggiornare le competenze dei lavoratori”.

Ottima sinergia

“Riteniamo che i risultati raggiunti – precisa il sindacato – siano frutto dell’ottimo lavoro delle maestranze di tutto il gruppo. Compresi i metalmeccanici che con il loro apporto hanno permesso all’azienda di presentarsi come fornitore affidabile. Riteniamo che per preservare realtà come quella della Liberty lines è fondamentale che ognuno faccia la propria parte. Perché da sempre hanno offerto nel territorio lavoro stabile e di qualità”.

